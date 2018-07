Croazia, Rakitic svela il suo segreto

Fino a questo momento Ivan Rakitic è stato uno dei grandi trascinatori della Croazia. La squadra di Zlatko Dalić, anche grazie ad un pizzico di fortuna dal dischetto, è riuscita ad approdare ai quarti di finale dove dovrà vedersela con i padroni di casa della Russia. Modric e compagni si presentano all'appuntamento come legittimi favoriti ma, in questo pazzo Mondiale, la sorpresa può essere sempre dietro l'angolo. Lo ha imparato a proprie spese anche la Spagna, che proprio contro la Russia ha interrotto la propria corsa negli ottavi di finale.

L'ottimo rendimento del centrocampista del Barcellona è sicuramente frutto anche di una recente scoperta, che ha permesso al giocatore di migliorare le proprie condizioni fisiche. "Grazie ad una serie di analisi, ho scoperto di essere celiaco, non potevo mangiare più il glutine", ha raccontato la stella del Barça. E ancora: "Mi è successo molte volte che dopo le partite mi sentissi abbastanza male, gonfio, e non riuscissi a riprendermi dalla stanchezza. Ho iniziato ad assumere cibo completamente diverso e a casa adesso bevo solo acqua, niente più Coca-Cola. Ho iniziato a lavorare con delle persone esperte e tutto ciò mi ha aiutato molto. Da quando ho cambiato stile di vita, mi riprendo più facilmente, l'intestino non mi dà problemi".

SPORTAL.IT | 07-07-2018 14:25