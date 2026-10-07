Croazia-Spagna, moviola: Cucurella litiga con l’arbitro, fa espellere Perisic e riceve bordate di fischi, negati due rigori

La prova dell’arbitro Lambrechts allo Stadion Poljud di Spalato in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto belga ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per il belga Lambrechts che ha avuto spesso bisogno dell’ausilio del Var e a volte ha dovuto usare le maniere forti per calmare la situazione in campo. Vediamo cosa è successo allo Stadion Poljud di Spalato in Nations League.

Croazia-Spagna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ l’arbitro Lambrechts chiede a Cucurella di calmarsi dopo alcune veementi proteste del terzino sinistro spagnolo nei confronti dell’assistente arbitrale. Al 14′ ammonito il tecnico croato Bilic per aver protestato e gesticolato in modo plateale. La situazione si sta surriscaldando a Spalato. Regolare al 17′ il gol di Perisic che al 21′ viene ammonito per fallo su Pubillé.

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Il rigore negato

Al 51′ la Spagna chiede un rigore, Olmo va giù n area di rigore dopo uno scontro con Sutalo . Il VAR ha rivisto l’azione per alcuni secondi, ma non l’ha ritenuta sufficientemente grave. Valido al 60′ il gol di Merino. Al 65′ ammonito Modric per un fallo su Pedri. Al 67′ giallo per Rodri per un fallo su Jakic. Al 79′, dopo l’intervento del Var, Perisic rimedia un doppio giallo per fallo su Cucurella che da quel momento viene fischiato e contestato ogni volta che toccava il pallone. All’86’ Zubimendi viene atterrato in area, sarebbe potuto essere rigore, ma c’era fuorigioco nell’azione precedente. Valido al 90′ il raddoppio di Merino. Ammonito al 92′ Muñoz e dopo 4′ di recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro Lambrechts

Classe ’84 il belga Erik Lambrechts nella stagione 2010/2011 esordisce nella Challenger Pro League, la seconda serie del campionato belga, e nel corso della stagione dirige 7 partite in questo campionato. L’anno seguente viene promosso alla Pro League, in cui dirige una partita nella stagione 2011/2012.[Il 12 aprile 2013 arbitra l’incontro Slovacchia U18-Russia U18 (1-1). Il 24 maggio 2014 esordisce come arbitro UEFA, arbitrando il match valido per le Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 Svezia-Bulgaria (1-2). Nella stagione 2014/2015 arbitra una partita delle Qualificazioni all’Europa League, il 10 luglio 2018, invece, esordisce nelle qualificazioni alla Champions League. Successivamente, nel 2021, dirige due partite delle Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2022. Infine, nella stagione 2022/2023 esordisce nelle fasi a gironi di Europa League e Conference League, e l’anno seguente in quella di Champions League.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 3 vittorie croate, 2 pari e 7 successi spagnoli.

L’arbitro ha espulso Perisic

Coadiuvato dagli assistenti de Weirdt e Monteny con Verboomen IV uomo, Van Driessche al Var e Put all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Perisic, Modric, Rodri, espulso Perisic per doppia ammonizione.