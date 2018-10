Crolla Brescia, tutto facile per Bologna

Notte dolceamara per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee.

EUROCUP

Galatasaray – Germani Brescia 84-74

A Istanbul è un nuovo ko per Brescia in Europa, ma la Germani lotta alla pari per 36’ contro una corazzata della manifestazione come il Galatasaray. I tre in doppia cifra per la squadra di Diana testimoniano una partita da luci e ombre: Hamilton (18 ma 1/6 da 3, 5 perse e qualche errore di troppo nel finale), Allen (17 con 2/7 da 3) e Abass (17 e 9 rimbalzi, ma 0/5 da 3: 5/30 di squadra dall’arco) non bastano a Brescia, contro un Galatasaray spinto da un ottimo Koksal (top scorer del match con 21 punti). Come nelle prime due partite la Leonessa parte lenta, a +10 dopo neanche 3’30” (14-4), ma la squadra di Diana non si disunisce e con Hamilton ricuce chiudendo a -3 dopo 10’. A inizio secondo quarto arriva anche il sorpasso, ispirato da un incontenibile Allen (tutto suo il 7-0 di parziale che cambia l’inerzia), e all’intervallo è +4 per la Germani, che in avvio di ripresa vanno anche sul +10 grazie a Vitali e Abass. I turchi recuperano grazie a un ispirato Koksal, ma al 30’ è +3 per i lombardi grazie alla seconda tripla di serata di Allen. Nel quarto decisivo si viaggia sul filo dell’equilibrio per 6’, fino a quando il Galatasaray non tenta la fuga con due triple di Webster e Harrison che valgono il +5 a 3’ dalla fine. È rottura prolungata per Brescia, che accumula errori e scivola a -9: la chiude Koksal che firma il +10 a 1’ dalla fine, per la Leonessa è la terza sconfitta su tre partite in Eurocup.

CHAMPIONS LEAGUE

Virtus Bologna – Ostenda 89-60

Tutto facile per la Virtus Bologna, che fa 2/2 in Champions League regolando agevolmente Ostenda e sfruttando al meglio l’inizio europeo, che proponeva due partite consecutive al Paladozza. Primo quarto equilibrato al Paladozza, con Bologna che chiude a -1 con un M’Baye molto ispirato (8 punti nei primi 9’). È nel secondo quarto che la partita prende un’accelerata decisa: la Virtus piazza un parziale di 18-1 per aprire il periodo con Ostenda trova la via del canestro soltanto dalla lunetta con Djurisic dopo 5’. All’intervallo è +18 sul 43-25, con partita in ghiaccio per la squadra di Sacripanti: nella ripresa il coach brianzolo può gestire le rotazioni e risparmiare le energie, dando spazio anche alle seconde linee, con anche Berti e Cappelletti che vanno a referto un paio di volte a testa. Alla fine vanno tutti a referto per le Vu Nere, i migliori sono Qvale con 15 punti e M'Baye con 14: in doppia cifra anche Punter (11) e Aradori (10).

