Crollo Pescara, ok Benevento

Colpaccio del Cittadella nella nona giornata di serie B. I veneti infliggono alla capolista Pescara la prima sconfitta stagionale, vincendo per 1-0 all'Adriatico (Finotto). Si rifà sotto il Benevento, che supera per 2-1 la Cremonese grazie alle reti di Coda ed Insigne ed è ora secondo a -2 dagli abruzzesi.

Finisce con uno spettacolare 2-2 il derby pugliese tra Foggia e Lecce, vittorie di misura per il Brescia contro il Cosenza (decide Torregrossa) e per il Livorno di Cristiano Lucarelli, che ottiene il primo successo battendo in casa per 1-0 l'Ascoli. 0-0 tra Padova e Spezia.

I risultati

BENEVENTO-CREMONESE 2-1

BRESCIA-COSENZA 1-0

FOGGIA-LECCE 2-2

LIVORNO-ASCOLI 1-0

PADOVA-SPEZIA 0-0

PESCARA-CITTADELLA 0-1

1. Pescara 18

2. Benevento 16

3. Palermo 15

4. Verona 14

5. Cittadella 14

6. Brescia 14

7. Lecce 13

8. Salernitana 13

9. Spezia 13

10. Cremonese 11

11. Crotone 10

12. Ascoli 9

13. Perugia 8

14. Cosenza 7

15. Padova 7

16. Venezia 6

17. Foggia 5

18. Carpi 5

19. Livorno 5

SPORTAL.IT | 27-10-2018 17:25