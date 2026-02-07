Crollo Salernitana, batticuore Benevento: vince al 102' dopo un rigore sbagliato al 93'

I risultati in Serie C: i granata scivolano a -11 dai sanniti, che viaggiano verso la B, in attesa del recupero del Catania di Toscano

La Serie C continua a regalare gol ed emozioni. Girone C protagonista nel venerdì di calcio, con la Salernitana che crolla sotto i colpi dell’Audace Cerignola e vede spegnersi le residue speranze di promozione diretta. Bravo e fortunato il Benevento di Antonio Floro Flores, che vince al “Vigorito” grazie a un gol al dodicesimo minuto di recupero, dopo aver fallito un calcio di rigore al 93′. Ko anche il Monopoli.

Serie C, crollo Salernitana: nuovo ko a Cerignola e addio sogni di gloria

Giuseppe Raffaele si scontra con il suo passato e cade a Cerignola contro l’Audace di Vincenzo Maiuri, scivolando a -11 dalla capolista Benevento. Sconfitta pesante per la Salernitana, ora alle prese con il momento più delicato della sua stagione: nonostante l’arrivo di Facundo Lescano, per tutti il colpo del mercato di gennaio, i granata sembrano destinati a pensare esclusivamente ai playoff, complici gli ultimi risultati e il distacco dalla prima della classe.

Ai pugliesi è bastato un gol di Moreso al minuto 21 per avere la meglio sui campani, già reduci dal mezzo passo falso con il Giugliano all’Arechi. Male Antonio Donnarumma nella circostanza. E se inizia a vacillare anche il rendimento in trasferta della Salernitana, allora c’è qualcosa che non va. Sterilità offensiva e una difesa che continua ad incassare almeno un gol a partita, senza risolvere i problemi che hanno caratterizzato il rush finale del 2025. Bene i gialloblù invece, intenzionati a consolidare il loro piazzamento playoff in questo girone di ritorno.

Benevento, vittoria al 102′: Pierozzi fa esplodere il Vigorito dopo il rigore sbagliato da Salvemini

Al “Ciro Vigorito” di Benevento è successo davvero di tutto. Partita dal pronostico chiuso alla vigilia, ma i padroni di casa hanno dovuto fare i conti con un Picerno mai domo nell’arco dei 90 (e più) minuti. Decisivo il recupero. croce e delizia dei giallorossi di Floro Flores. Prima il penalty sbagliato da Ciccio Salvemini al 93′ e poi il clamoroso gol vittoria di Pierozzi al 102′, al dodicesimo minuto di extra-time. Nel mezzo, tantissime occasioni di marca sannita, con parate dell’estremo difensore lucano e legni colpiti dalla capolista.

Festa grande all’ombra della Dormiente, con i tifosi del Benevento che iniziano a sentire profumo di Serie B. Pochi investimenti a gennaio, ma tante certezze. Quelle da cui è ripartito, anche con un pizzico di fortuna, l’ex attaccante dell’Udinese, promosso sulla panchina della prima squadra dopo il discusso esonero di Auteri. Uno schiaffo al campionato che può pesare moltissimo sull’economia della corsa promozione, tenendo in considerazione le modalità di un successo come quello di ieri.

Monopoli ko ad Altamura, punto prezioso per la Cavese

Sconfitta a sorpresa per il Monopoli, ko ad Altamura. Accade tutto nella prima mezzora, con Rosafio e Curcio che stendono i gabbiani pugliesi e consentono ai biancorossi di consolidare il nono posto in classifica, accorciando a -4 dai diretti avversari.

Pareggio a reti bianche, invece, tra Latina e Cavese, protagoniste al “Francioni”. Gara bloccata e povera di emozioni, come ogni scontro salvezza che si rispetti. I metelliani guadagnano così un punto sul Picerno, caduto a Benevento, e si tengono stretta la quintultima casella della graduatoria, restando a tre lunghezze dai pontini.