Crosetti: "Ecco cosa mi aspetto dalla Juve di Sarri"

Profondo conoscitore del mondo Juventus, Maurizio Crosetti è sicuro che la squadra che Maurizio Sarri costruirà in bianconero sarà molto diversa da quella che si aspettano addetti ai lavori e tifosi. Secondo il giornalista di Repubblica, infatti, nella conferenza stampa di stamani ci sono numerosi indizi che fanno pensare ad una Juventus lontana dai “dogmi del sarrismo” che molti si aspettano. “Per la Juventus la scelta di Sarri equivale ad un un doppio esonero di Allegri, considerata la distanza tra i due e la stima reciproca non altissima – ha dichiarato Crosetti a Radio Sportiva – Tuttavia nella conferenza di oggi Sarri ci ha fatto una sorpresa: ha detto di voler partire dai giocatori e non dai moduli, dal dogma. Si tratta di un concetto lontano dal “sarrismo”, anzi che appartiene alla filosofia di Allegri”.

“NON È SACCHI”. In questo senso, la prossima Juventus potrebbe essere più vicina alla squadra vista negli ultimi 5 anni che al Napoli di Sarri. “Occhio a pensare che sia arrivato Sacchi dal Parma – ammonisce il giornalista di Repubblica -, la Juve di Sarri sarà molto simile a quella di Allegri, solo un po’ più veloce”.

SARRI REALISTICO. Crosetti ha anche spiegato di aver visto un Sarri molto più a suo agio nel mondo Juve di quanto si potesse immaginare. “Mi è sembrato sincero – ha aggiunto il giornalista -, rispettoso del proprio passato e realistico sul suo futuro, sulla Champions League e sui 5 scudetti vinti da Allegri. È stato bravo nello spiegare che non ha dimenticato di essere napoletano, ma anche il perché oggi è l’allenatore della Juventus”.

