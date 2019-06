Crosetti: “Sarri operaio come un grande tecnico del passato Juve”

L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus rappresenta sicuramente una rivoluzione per i bianconeri, sia sul piano tattico – il tecnico ex Napoli è quanto di più lontano da Massimiliano Allegri si possa trovare nel panorama degli allenatori italiani – sia su quello personale. Differenze ben rimarcate da Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, che nel suo pezzo odierno torna sul gesto di rottura che la Juventus ha voluto compiere ingaggiando l’ex allenatore di Napoli e Chelsea.

LO SCONFITTO. Crosetti, però, spiega anche che a Torino si baderà poco alla forma (il cosiddetto “sarrismo”, il mito del tecnico in tuta) e molto più alla sostanza: se la Juve ha preso Sarri è per vedere il bel gioco, senza dimenticare i risultati. Per il giornalista, infatti, Torino resta la città del “poche bale”, cioè del “poche balle”, della concretezza. Concretezza che apparteneva ad Allegri, per cui l’ingaggio di Sarri rappresenta inesorabilmente una sconfitta. Facendo di Sarri il proprio allenatore, spiega Crosetti, è come se la Juve avesse esonerato Allegri una seconda volta, considerata la poca stima che corre tra i due allenatori.

IL PARAGONE. In comune i due hanno solo l’origine geografica, che li lega tra l’altro ad un altro grande allenatore del passato bianconero, Marcello Lippi. A livello personale, però, è Sarri ad avere più affinità con l’ultimo allenatore a portare la Juventus a vincere la Champions League. “L’accento toscano è lo stesso – scrive Crosetti parlando di Allegri e Sarri -, l’aveva pure Lippi, figlio del pasticciere Salvatore (odiava la Juventus) come Sarri è figlio dell’operaio Amerigo (Italsider di Bagnoli): non male, nella squadra dei padroni”. Origini umili e una certa antipatia per la Juventus sono i tratti comuni di Lippi e Sarri. Il primo, però, poi con i bianconeri ha vinto tutto. Che ci riesca, un quarto di secolo dopo, anche l’uomo del “Sarriball”?

