Crosetti: “Una cosa buona Higuain l'ha fatta per il Milan”

Una squadra trasformata, finalmente vincente e un ambiente rigenerato: queste le conseguenze del mercato di gennaio per il Milan dopo la coraggiosa scelta di privarsi di Gonzalo Higuain per puntare tutto su Krysztof Piatek. Mentre il polacco continua a segnare e fare meraviglie con la maglia rossonera, i confronti tra l’ex Genoa e il Pipita si sprecano. E c’è chi, come Maurizio Crosetti, non fa ricorso a giri di parole per commentare il flop al Milan dell’ex Real Madrid, Napoli e Juventus.

MILAN TALENTUOSO. Nel consueto pezzo su Repubblica di oggi, Crosetti sottolinea la crescita della squadra di Rino Gattuso, a cui il giornalista riserva attribuisce ampi meriti, e fa intendere che in futuro il Milan potrebbe ambire anche a obiettivi più prestigiosi della qualificazione alla Champions League. “Il Milan è una squadra di persone serie, allenata da un personaggio formidabile – scrive Crosetti -. Ancora non si sa con esattezza cosa possa diventare, il Milan, a occhio però molto perché è giovane, talentuoso e portato sempre al gioco, che l’azione cominci o finisca”.

LA BATTUTA. Naturalmente Crosetti fa poi riferimento al boom di Piatek, capace di regalare nuovo entusiasmo al mondo Milan deluso dal rendimento in campo e dalla “fuga” di Higuain. Il giornalista di Repubblica sforna anche una battuta al veleno per descrivere la breve e dimenticabile esperienza dell’argentino in maglia rossonera. “Ora è arrivato questo incredibile polacco per giocare a Indovina Chi: più Klose o Milito, più Sheva o Papin? Quattro gol di Piatek negli ultimi sei tiri, uno più bello dell’altro, e sei gol in cinque partite. La cosa migliore che ha fatto Higuain per il Milan è stata andarsene”. E siamo sicuri che molti tifosi rossoneri saranno d’accordo con Crosetti.

SPORTEVAI | 18-02-2019 16:39