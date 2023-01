Cross del Campaccio, l’Italia cala gli assi Crippa e Battocletti

05-01-2023 10:56

Nel giorno della Befana ecco la 66ª edizione della tradizionale Cross del Campaccio, gara storica che si prenderà la scena fin dalle prime luci del Mattino in quell di Legnano.

La nazionale di cross azzurra prenderà parte per intero all’evento dando così maggior lustro ad una kermesse ormai habitué della disciplina.

L’Italia si giocherà due chance importanti con le sue punte di diamante Yeman Crippa e Nadia Battocletti, ovvero gli atleti attualmente più quotati nel mezzo fondo azzurro.

Entrambe proveranno a sfatare un tabù che dura da ben trent’anni: sul fronte maschile, infatti, era il 1993 quando Francesco Panetta vinse in quel di Legnano e proprio Panetta sarà, insieme a Luca Di Bella uno dei commentatori della gara; sul fronte maschile la sostanza cambia di pochissimo visto che nell’anno successivo, il 1994, Silvia Sommaggio, figlia d’arte, tagliò per prima il traguardo.

A Crippa e Battocletti l’opportunità di far sventolare in alto il tricolore in una competizione storica.