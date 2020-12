Crotone-Parma 2-1: Messias salva il Natale di Stroppa

Forse è solamente un’ovvietà, ma è arduo non citare la curiosità. A dicembre, da quando è in Italia, Messias ha segnato la maggior parte dei suoi goal, undici. E a tre giorni dal Natale, è la sua doppietta che permette al Crotone di battere il Parma ed augurare ai tifosi calabresi grandi sogni per il 2021.

Il successo del team Stroppa nell’ultima gara dell’anno solare rivoluziona la corsa salvezza, visto e considerando che ora il Crotone si trova a nove punti, a -2 dal Parma, e sopratutto a poche lunghezze da metà Serie A, che torna nuovamente ed improvvisamente nella zona infuocata della graduatoria.

Un gran primo tempo di Messias ha permesso al Crotone di portare a casa tre punti di platino per rimanere in Serie A: una doppietta di cui il secondo goal è da vedere e rivedere per l’improvviso guizzo di genio per battere Sepe, colto alla sprovvista.

Vantaggio del Crotone al 24′, con il recupero di Reca centralmente per Messias che controlla col sinistro e si gira col destro, non il suo piede, per battere con un fendente Sepe. Padroni di casa avanti con decisione, con scambi ottimi su cui contare, davanti ad un Parma in difficoltà, abbattuto al minuto 44: Molina per Messias che stoppa di petto al limite e con un pallonetto delizioso raddoppia per i suoi.

Nella ripresa è però il Parma a fare la partita, con gli ingressi di Brunetta e Iacoponi che danno più stabilità agli ospiti: Cordaz è decisivo, dicendo no a diverse conclusioni, volando su Brunetta e Karamoh. Il portiere di Stroppa non può nulla però sul colpo di testa di Kucka che riapre la gara al 57′.

Il portiere del Crotone chiude però la porta per il resto della gara, bloccando il desiderio del Parma di recuperare la gara e festeggiare un Natale positivo: gialloblù invece fermi a 12 punti e risucchiati nella lotta salvezza, con pochi punti dal caldissimo terzultimo posto

IL TABELLINO

CROTONE-PARMA 2-1

MARCATORI: 24′ e 44′ Messias (C), 57′ Kucka (P)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo (63′ Magallan), Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere (59′ Simy), Messias.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi (46′ Iacoponi), Osorio (83′ Valenti), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani (76′ Cyprien), Sohm (46′ Brunetta), Kurtic; Kucka; Karamoh, Inglese (60′ Cornelius).

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Kurtic (P), Hernani (P), Inglese (P), Cuomo (C), Golemic (C)

OMNISPORT | 22-12-2020 20:34