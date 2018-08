Crotone, per l'attacco c'è Spinelli

Il Football Club Crotone comunica di aver concluso un’altra operazione di mercato con il Genoa Cfc: approda alla corte di mister Stroppa, Claudio Paul Spinelli.

Claudio rappresenta un ulteriore colpo messo a segno dalla Società pitagorica, ed ha firmato nel pomeriggio di martedì il contratto che lo lega al Crotone, alla presenza del numero uno rossoblù Gianni Vrenna.

Attaccante, nato il 21 giugno 1997 a Buenos Aires in Argentina, Spinelli arriva in prestito con diritto di opzione e contro-opzione. Gran fiuto del gol per il giovane centravanti: cresciuto nel Tigre, lo scorso anno Claudio ha messo a segno ben 7 reti in 12 partite nella Primera Division, la Serie A argentina, con la maglia del San Martìn.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 23:45