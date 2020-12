Crotone, Stroppa: "Le prossime tre partite ci diranno chi siamo"

Udinese e Sampdoria fuori casa e Parma in casa, un calendario sulla carta non facilissimo, ma nemmeno improbo per l’11 di Giovanni Stroppa che ha ritrovato il sorriso dopo la gara casalinga vinta contro lo Spezia.

Un 4-1 che non ha fatto guadagnare posizioni in classifica ai calabresi, ma che ha ridotto il gap ad un solo punto con Torino e Genoa entrambe sconfitte in casa. Stroppa durante la consueta conferenza stampa pre match, ha parlato così con i giornalisti: “Andiamo ad affrontare un trittico di partite in una settimana che può darci una visione diversa del nostro campionato. Scenderemo in campo sicuramente per mettere da parte altri punti importanti”.

Infine un messaggio per i suoi giocatori in vista del match al Fruili: “Andiamo ad affrontare una delle squadre più belle e complete del campionato, ha ottime individualità e organizzazione di gioco. Fanno entrambe le fasi bene, ci aspetta una partita molto fisica, ma ci saranno anche altre componenti determinanti”.

OMNISPORT | 14-12-2020 15:45