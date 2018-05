Crotone, Vrenna: 'Grazie a tutti, ci rialzeremo'

L'avventura in Serie A del Crotone è terminata dopo due stagioni. Alla miracolosa salvezza della scorsa stagione è seguita un'amara retrocessione all'ultima giornata, maturata dopo il crollo di risultati delle ultime settimane. Dopo il ko di Napoli i tifosi presenti al San Paolo hanno comunque applaudito la squadra di Zenga e adesso la società deve pensare al futuro.

"Ci sono momenti in cui èdavvero difficile trovare le parole giuste, ma una la conosco bene e sento di doverla dire: grazie" ha scritto il presidente Gianni Vrenna nell'incipit di un lungo messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club.

"Grazie ai meravigliosi tifosi che ci hanno sempre sostenuto e lo faranno anche in futuro. Grazie a loro per tutto quello che hanno dato e daranno a questi colori. Grazie alla città intera che ci ha sostenuti ogni giorno. Ma grazie anche ai tanti 'nuovi' tifosi che il Crotone ha conquistato in tutta la Calabria. Lottare e combattere ci appartiene per indole e per storia ed è per questo che siamo pronti ad affrontare nuove sfide e nuove battaglie, sempre insieme a voi, sempre uniti".

Ora il ritorno in Serie B, da affrontare da protagonisti: "Nella vita può capitare di cadere e non conta quanto ti puoi fare male, ma quanto puoi rialzarti più forte di prima. Noi ci rialzeremo e metteremo in campo il solito grande impegno, il solito grande lavoro, la solita, immensa, passione . La Serie B è un campionato difficile, agguerrito, ma noi siamo pronti ad affrontarlo e lo faremo nel miglior modo possibile, consapevoli che non sarà facile e non ci sarà nulla di scontato".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 17:35