Crouch contro Sarri: “Che senso ha questo turnover?”

Non ha conosciuto sconfitte in Premier League, è a due punti dalla vetta, in Europa League ha sempre vinto e sta sfoderando grande calcio, il suo marchio di fabbrica, quello che i tifosi a Stanford Bridge non avevano forse mai visto. Eppure, Maurizio Sarri è sempre nell’occhio del ciclone. Motivo? Il turnover. Un refrain che si era già visto, peraltro, a Napoli. Il modus operandi di Sarri è sempre lo stesso: in campionato giocano “quelli bravi”, in Europa League invece largo spazio alle “seconde linee” (si fa per dire), che tornano ad accomodarsi in panca nonostante buone prestazioni. Sembra essere questo il destino anche per Ruben Loftus-Cheek, l’attaccante che giovedì sera ha realizzato una tripletta al Bate Borisov e che ora tornerà a scaldare la panca – salvo essere spedito addirittura in tribuna – in Premier nel match contro il Burnley.

In Inghilterra queste cose proprio non le capiscono. Soprattutto chi come Peter Crouch, l’ex lungagnone del Liverpool e della nazionale, ha una rubrica sul Daily Mail in cui poter parlare – e sparlare – liberamente dei suoi ex colleghi e tecnici. “Loftus-Cheek ha giocato solo 33 minuti in campionato in stagione e sarebbe molto demoralizzante per lui non essere neanche in panchina dopo aver segnato una splendida tripletta in Europa League. Come può funzionare una cosa del genere? Il problema è che Loftus-Cheek – osserva Crouch – è un giovane che proviene dal settore giovanile e questo fa in modo che non venga considerato a dovere. Se fosse un nuovo acquisto, arrivato al Chelsea per 35 milioni di sterline, certamente giocherebbe di più”.

Una critica non troppo velata, dunque, anche a Jorginho, pupillo di Sarri che – guarda caso – è invece titolare fisso in campionato, dove non ha saltato neppure un minuto. Altre critiche “preventive” a Sarri sono arrivate dall’ex Commissario Tecnico dell’Inghilterra Glenn Hoddle, stavolta dalle colonne del Daily Mirror. Da parte sua, addirittura, un invito esplicito a Loftus-Cheek a scappar via a gambe levate, per salvare la carriera. Chi avranno ragione, i critici a prescindere oppure l’ex allenatore del Napoli? Nel dubbio, i tifosi dei Blues hanno già scelto. I cori e le ovazioni per Sarri parlano chiaro.

SPORTEVAI | 27-10-2018 11:05