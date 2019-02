Cruciani accusa Napoli di vittimismo, è polemica sul web

Cruciani vs napoletani, atto infinito. Il noto polemista accende un nuovo dibattito postando sul suo profilo twitter la pagina del quotidiano partenopeo Il Mattino che titolava “Juve, anche oggi sarà Scansuolo?” e commentando amaro: “Niente di nuovo. Solito vittimismo. Inguaribile”. Poche parole che hanno il potere di scatenare il mondo del web. Sui social valanghe di commenti tra chi lo critica e chi si dice d’accordo. C’è chi scrive: “Solita ossessione verso Napoli e i Napoletani. Solita demagogia e polemica acchiappa like. Inguaribile”.

LE POLEMICHE – Chi ha visto la partita al Maipei rilancia: “Vatti a vedere il rigore non dato al Sassuolo e il gol mangiato da Berardi che senza portiere tira VOLONTARIAMENTE fuori. è vero, #scansuoloforever” o anche “Beh in effetti solo 0-3 alla fine… Magnani ha provato a segnare lo 0-4 ma è uscita di poco”.

BUONI CONSIGLI – Qualcuno prova a sdrammatizzare (“E si faccia una risata signor Cruciani. E’ un titolo ironico. Ma sa che cosa è l’ironia? Beh forse no, da quello che ha scritto lei non lo sa” oppure “E Scansuolo è stato… inguaribile è la “scansuolite” o anche ” Hanno solo avuto due buoni Consigli”) ma ecco la valanga di chi si accoda nell’attaccare i napoletani: “Se gli altri continuano a smarrire scudetti in albergo è colpa del Sassuolo? Potremmo parlare anche del Parma volendo?” o anche: “Intanto loro si scansano da un paio di anni a Firenze”. C’è chi fa due conti (“Lo Scansuolo che negli ultimi 8 anni contro la Juve ha fatto più o meno gli stessi punti dell’indomabile e mirabolante nabboli…”) e chi affonda infine il coltello nella piaga di sempre citando anche Sanremo: “Nino D’Angelo è arrivato ultimo per colpa dell’hotel”.

SPORTEVAI | 11-02-2019 10:59