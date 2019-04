Cruciani demolisce Spalletti e zittisce Auriemma

Uno contro tutti. L’uno è Giuseppe Cruciani, il noto polemista che su Tiki Taka a Canale 5 ne ha avute un po’ per tutti. Il giornalista si è schierato apertamente sul caso del giorno, ovvero l’annosa questione del rapporto tra Spalletti e Icardi. Non usa mezze misure Cruciani che, dopo aver sentito la dura intervista del tecnico dell’Inter, difende a spada tratta l’argentino: “Spalletti stasera ha detto cose pesanti, siamo in presenza di una situazione chiara che stava per definirsi e che Spalletti ha fatto diventare nuovamente bollente. Mette continuamente alla gogna un suo giocatore”.

LA GOGNA – Non è certamente la presenza di Wanda Nara, mai così misurata in passato nel commentare le vicende legate al marito, a suggerire l’atteggiamento a Cruciani che è un fiume in piena: “Spalletti parla di tifosi umiliati per colpa di Mauro, ma chi è Spalletti per dirlo? Significa mettere alla gogna un giocatore. Ma con che faccia Icardi potrà tornare in campo dopo queste parole? Mi sembra che l’allenatore dell’Inter non sia in linea con la società. E’ evidente che ragione e torti non stanno solo da una parte”.

LA LITE – Cruciani nel corso della trasmissione ha avuto modo anche di beccarsi, come spesso accade, con Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano aveva detto: “Se dovesse esserci una doppietta di Juve e Napoli in Europa? Sarei felice per il Ranking, ma io tifo Napoli e delle altre non mi importa nulla”. La replica di Cruciani è stata feroce: “Non dici il vero! Non sei felice se la Juve vince la Champions”. Auriemma nella circostanza è stato bacchettato anche da Giampiero Mughini: “Non capisco l’amico Auriemma che è italiano come noi, io da italiano ho goduto per i trionfi di Inter e Milan in Europa contro Liverpool e le altre”

SPORTEVAI | 01-04-2019 10:11