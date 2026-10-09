Cruciani provoca il Monza, Juric sceglie l’ironia e gli dà una lezione: la replica diventa un elogio ai tifosi

Il conduttore de “La Zanzara” si è scagliato contro la presenza del club brianzolo in serie A, la risposta dell’allenatore non si è lasciata attendere

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Giuseppe Cruciani provoca, Ivan Juric risponde: attorno alla presenza in serie A del Monza si è scatenato un botta e risposta mediatico tra il conduttore de “La Zanzara” e il tecnico croato. La replica ironica di quest’ultimo si è poi trasformata in un elogio dei tifosi monzesi.

Monza, la provocazione di Cruciani

Il Monza merita la serie A meno di club che rappresentano grandi città. Questa la provocazione lanciata da Giuseppe Cruciani, noto conduttore de “La Zanzara” che ha scatenato la risposta del tecnico dei brianzoli Ivan Juric. “A Salernitana-Bari c’era un pubblico pazzesco, sono due squadre che meriterebbero la serie A – ha detto Cruciani nel corso del podcast “Numeri 1” su YouTube – Al contrario di società anche bravissime, ma che non hanno un pubblico adeguato. Faccio un esempio: il Monza”.

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Poi l’opinionista ha rincarato la dose: “Ho grande rispetto per il Monza, società amministrata bene, con Baldissoni che è bravissimo – ha aggiunto Cruciani – Ma se uno deve scegliere un bacino di mercato fra Salernitana, Bari e Monza…”.

La risposta ironica di Juric

Un parere sulla tesi di Cruciani, tutt’altro che nuova anche tra gli addetti ai lavori, è stato chiesto a Juric durante la conferenza stampa alla vigilia della gara del Monza a Roma contro la Lazio. Il croato, notoriamente un tecnico fumantino, stavola ha scelto la strada dell’ironia per replicare. “A me Cruciani fa divertire, sinceramente”, ha detto Juric, confessando poi di essere un fan de “La Zanzara”. “Lo ascolto come programma, mi fa ridere e la prendo un po’ così – ha aggiunto il tecnico prima di piazzare la sua stoccata – Ma Cruciani è un opinionista, fa un lavoro interessante: l’opinionista. Che poi è un tuttologo che decide di tutte le cose…”.

L’elogio dei tifosi del Monza

Juric ha poi trasformato la sua risposta alla provocazione di Cruciani in un elogio dei tifosi del Monza. “I numeri sono quelli”, ha detto il tecnico riferendosi al bacino di supporter brianzoli, limitato rispetto a quello di città come Bari o Salerno. “Ma devo dire che io ho trovato un ambiente bellissimo – ha poi aggiunto Juric – Anche la mia famiglia viene allo stadio ed esce con tanta positività. Anche nei momenti di difficoltà percepisco l’appoggio del pubblico, anche sul 3-1 contro l’Udinese non ho sentito un fischio”.

Secondo Juric, inoltre, i tifosi del Monza mostrano una fedeltà senza pari verso la propria squadra. “Per me i monzesi sono speciali – ha concluso l’allenatore – puoi andare a scegliere Inter e Milan, e invece hanno scelto il Monza. Sono speciali e con loro ce la giochiamo sul campo con tutti”.