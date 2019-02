Cruciani sta con Simeone: Sono altri i veri trogloditi

La valanga di critiche che ha travolto Diego Simeone dopo il gesto provocatorio al Wanda Metropolitano al primo gol del suo Atletico Madrid contro la Juventus non si è ancora esaurita ma c’è chi non ci sta. Giuseppe Cruciani, che pure viene spesso accusato di essere troppo “filo-bianconero” su Libero difende il tecnico dei colchoneros e scrive: “Non toccate Diego Pablo Simeone, cari tifosi della Juve. A quell’ uomo diventato nel tempo più asciutto e magro di quando giocava a pallone ruminando chilometri di prato, qualsiasi bianconero dovrebbe rendere omaggio come a una sorta di divinità del football. Chi non ricorda il 5 maggio 2002? Gli stolti imbecilli insultatori non sanno che fu il Cholo (tra gli altri, ma soprattutto lui) a consegnare alla Juve uno degli scudetti più belli della sua storia. Mentre Del Piero e soci vincevano senza problemi a Udine, all’ Olimpico di Roma si consumò l’ ormai arcinota apocalisse interista.

IL 5 MAGGIO – Ecco, Simeone raccontò così quel tricolore negato ai suoi ex compagni dell’ Inter: «Quando a fine settembre mi ruppi il crociato, cercai di anticipare in ogni modo il mio rientro. Un giorno mi chiamò mia mamma dall’ Argentina consigliandomi di mangiare cartilagini di zampe di maiale. Le dissi: “Ma che schifo, chi ti ha suggerito questo rimedio?” Rispose: “È un vecchio rimedio degli indios, ascoltami”». Diego le dà retta: «Era roba da vomito, ma le mangiai. Dopo sei mesi ero in campo. Tutto questo coincise con l’ unico goal che non avrei mai voluto segnare. Quello del 5 maggio, il goal del 3-2 che simbolicamente tolse lo scudetto all’ Inter. Per me fu una tragedia, dopo il goal volevo quasi sparire dal campo, ma ero un professionista e giocavo per i colori biancocelesti. Non esisteva consegnare, praticamente senza giocare, uno scudetto all’ Inter». Finì 4-2 per la Lazio, con lacrime di Ronaldo (quello brasiliano) annesse e questo è Simeone, amici juventini. Certo, non si chiede alle bestie che hanno riempito di follie i profili social dell’ allenatore dell’ Atletico di fare un ripasso di storia.

PRENDERE O LASCIARE – E nemmeno di essere masochisti apprezzando quell’ esultanza scomposta e feroce, le mani portate nelle parti intime afferrandole, che può avere mille significati, e ne abbiamo sentite tante in questi giorni. C’ è la tesi giustificazionista, cioè «abbiamo i c…» rivolto alla propria fazione; e quella colpevolista, un bel «suc…» all’ indirizzo della Juve. Chissà. In Italia, maglia laziale, lo fece un paio di volte e non erano certo omaggi per gli avversari. Ma questo è Simeone, dicevamo. Prendere o lasciare. Io prendo. Perché è l’ essenza pura del calcio, quel tiè rivolto all’ avversario oppure l’ incitazione mani al cielo alla propria folla. Ci sta. Non so cosa abbia portato il bravissimo Fabrizio Bocca, su Repubblica, uno di solito poco incline al politicamente corretto, a definire «troglodita» Simeone per l’ esultanza. Ma di osceno e troglodita in questa storia di meravigliosa adrenalina calcistica ci sono solo quei poveretti che hanno augurato il cancro alla figlia appena nata. Invece, lo dico agli juventini tutti, dovreste amarlo quest’ uomo. E alla fine applaudirlo il 12 marzo a Torino, comunque vada.

SPORTEVAI | 24-02-2019 08:46