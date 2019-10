Crudeli e Moggi fanno sognare i tifosi: Colpo del Milan a gennaio

Chissà se Giampaolo ha avuto modo di seguire lo speciale mercato di 7Gold e in caso positivo chissà come avrà reagito nell’ascoltare le ultime trattative di mercato del suo (ex) Milan. Il tecnico esonerato dopo la vittoria di Marassi col Genoa ha atteso invano per tutta l’estate che gli venisse comprato un trequartista ed ha invano provato ad adattare altri giocatori – a partire da Suso – in quel ruolo prima di arrendersi e cambiare modulo. Stando però a quanto asseriscono Tiziano Crudeli e Luciano Moggi, quella tipologia di giocatore potrebbe arrivare a gennaio, a beneficio di Pioli.

IL MERCATO – Che i rossoneri vogliano muoversi a gennaio è sicuro, magari non si esclude anche qualche cessione che possa autorizzare spese importanti, ma l’intenzione di Boban e Maldini, con il beneplacito di Gazidis, è quella di regalare a Pioli almeno un altro giocatore.

LA CLASSIFICA – Certo, molto dipenderà dalla situazione di classifica al momento della sosta invernale ma è altrettanto ovvio che non si può aspettare dicembre per iniziare a sondare il mercato e un colpo sarebbe già praticamente fatto, anche se su di lui c’era anche la Roma.

L’OPERAZIONE – Lo annuncia Tiziano Crudeli, giornalista-tifoso rossonero, che a 7Gold dice: “Ho una notizia di mercato importantissima. Riguarda da vicino il Milan. Paolo Maldini e Boban hanno praticamente chiuso una operazione per la sessione di mercato invernale, quella di gennaio. Luciano Moggi potrà dirvi più preciso al momento. Vi dico solo che l’affare è ormai fatto. Ottimo rinforzo per il Milan”.

L’ASSICURAZIONE – Ed è proprio l’ex dirigente di Napoli e Juventus, a spiegare: “Il Milan ha praticamente ingaggiato dall’Udinese il centrocampista Rodrigo De Paul. L’affare poteva concludersi anche nel corso dell’ultima sessione della campagna acquisti e cessioni, ma la trattativa non è andata poi in porto”.

LE CONSEGUENZE – Moggi ha poi concluso: “De Paul, a gennaio, potrebbe quindi approdare alla corte di Stefano Pioli. Cessione di Suso? Non so, non sono informato sul futuro dell’esterno spagnolo dei rossoneri”.

SPORTEVAI | 25-10-2019 08:54