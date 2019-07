Crutchlow: "Dovizioso va sempre peggio"

Cal Crutchlow ha criticato senza peli sulla lingua Andrea Dovizioso per le ultime prestazioni nel motomondiale: "Penso che Dovizioso si sia un po’ smarrito, francamente, è chiaro. Non è stato così veloce nelle ultime gare. In molte sessioni di prova si è probabilmente mosso nella direzione sbagliata, non sta usando i punti di forza della moto. Dovi è un pilota fantastico ed eccezionale. È un mio buon amico. Tuttavia, non ha colto l’occasione per battere Marc. E ora ha avuto alcune cattive gare e qualifiche, quindi va sempre peggio". è quanto ha detto a Speedweek

"Non so cosa stia succedendo nel suo box – continua Cal -, quale moto guida, e così via. Ma se prendi il Dovi di due anni fa, a mio avviso, era in forma migliore. Credo che guidi meglio quando non pensa al titolo ma solo a vincere le gare. Spero davvero si dia una mossa presto, perché abbiamo bisogno di un campionato più eccitante. Come detto, il divario è troppo grande, e questo grazie a Marc, che è migliorato rispetto all'anno scorso".

SPORTAL.IT | 12-07-2019 10:43