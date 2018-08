Crutchlow e Honda avanti insieme

La bella stagione che Cal Crutchlow sta vivendo con la Honda è valsa al pilota inglese la conferma da parte della scuderia giapponese. È infatti ufficiale la notizia del rinnovo contrattuale fino al 2020. Lo ha reso noto la stessa Honda Racing Corporation.

Il 32enne britannico guida in Honda dal 2015 nel team LCR Honda MotoGP, dopo un anno in Ducati e due in Yamaha. Con la Honda Crutchlow ha conquistato tre vittorie nella classe regina, l'ultima delle quali nel GP di Argentina ad aprile. Al suo attivo quest'anno anche tre quarti posti, in Qatar, in Catalogna e in Austria.

