Crutchlow: "Pagherei per un duello Stoner-Marquez"

Il centauro Cal Crutchlow in un'intervista a Speedweek ha invitato il dominatore della Sbk Rea in MotoGp: "Sappiamo tutti che Rea è veloce, quindi si potrebbe stare in MotoGP. In SBK sembra vincere facile". Sulle possibilità di Lorenzo in Honda: "E' un pilota fenomenale, ma non conosce ancora i segreti della Honda. Lui ha un talento naturale, riesce a fare sempre tanti giri sullo stesso ritmo, qualcosa che definirei davvero speciale".

Poi ammette: "Io pagherei tantissimi soldi per vedere correre l’uno contro l’altro Marquez e Stoner a parità di condizioni. Penso che sarebbe uno spettacolo incredibile. I due hanno un controllo eccezionale della moto. Casey non guidava con il gomito a terra come Marc, ma in alcuni casi ha fatto cose simili. Non ho idea di chi potrebbe vincere, ma come ho detto pagherei per vederlo e di sicuro non sarei l’unico". Stoner si ritirò a fine 2012, pochi mesi prima dell'approdo del fenomeno catalano in MotoGp.

SPORTAL.IT | 02-02-2019 11:10