Crutchlow: "Strane sensazioni"

Cal Crutchlow ha raccontato le sue sensazioni dopo la prima giornata di prove della MotoGp a Sepang. Il centauro britannico tornava da un lungo infortunio.

"E 'davvero bello essere di nuovo là fuori sulla moto e lavorare con la LCR Honda Team e CASTROL HRC di nuovo qui in Malesia. Ho pensato che sarebbe stato un giorno difficile, e i primi giri sono stati così strani, pensavo di fare un 2'01, ma ero in 2'08 o qualcosa del genere!"

“Non mi sento troppo bene, ma sento di poter essere competitivo in questa stagione, e questo è importante. Non ho spinto davvero troppo oggi, ho solo lavorato per cercare di ritrovare il mio feeling con la moto dopo tanto tempo fuori. Il team ha fatto un ottimo lavoro oggi, erano pazienti con me per quanto riguarda le mie informazioni. Alla fine così mi sono divertito".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 14:55