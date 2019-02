Crutchlow va controcorrente su Petrucci

Il centauro della Honda Cal Crutchlow a Crash.net ha confidato le sue sensazioni a poche settimane dall'inizio del Mondiale di MotoGp. Il pilota britannico arriva da una serie di operazioni alla gamba: "Al momento, rispetto agli anni passati sento di non avere il carico giusto sull'anteriore, quello che per Honda è sempre stato il punto di forza. Non mi sento a mio agio, ma è solo un problema mio. In realtà penso che la versione 2019 sia migliore, ho solo bisogno di apportare alcune modifiche".

Il favorito numero uno resta Marquez: "Marc non ha forzato troppo, ha spinto la moto fino ad un certo limite e non fino al suo limite massimo ed è stato comunque competitivo".

Poi fa un assist a Danilo Petrucci, quest'anno in sella alla Ducati ufficiale e tra i più veloci nei test: "Petrucci farà passare a Dovizioso dei momenti difficili, lui è sottovalutato soltanto perchè arriva dalla Superbike".

SPORTAL.IT | 22-02-2019 14:50