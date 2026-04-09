Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina, quarti di Conference League: orario, probabili formazioni e arbitro

Trasferta inglese per la squadra viola: le possibili scelte di Vanoli e Glasner. Out Parisi, Kean e Solomon, tutte le informazioni sul match

La Fiorentina si rituffa nella Conference League. La viola, che in Serie A sembra vicina alla quota salvezza, può concentrarsi con più serenità sul percorso europeo. La squadra guidata da Vanoli si prepara a disputare l’andata dei quarti di finale sul campo del Crystal Palace, formazione che, a sua volta, sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Per entrambe, dunque, la competizione europea rappresenta l’occasione più concreta per riscattare un’annata fin qui segnata da difficoltà e risultati altalenanti. La sfida di ritorno è in programma giovedì 16 aprile alle 21.

Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in diretta tv e streaming

La partita d’andata dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Il match sarà visibile anche in streaming su NOW, tramite l’app disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e su Sky Go.

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Partita: Crystal Palace-Fiorentina

Crystal Palace-Fiorentina Data: 9 aprile 2026

9 aprile 2026 Orario: 21

21 Stadio: Selhurst Park, Londra

Selhurst Park, Londra Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) Diretta streaming: Sky Go, NOW

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Le probabili formazioni

La Fiorentina arriva alla sfida dopo aver eliminato il Rakow. Contro il Crystal Palace, Vanoli non avrà a disposizione Kean, non convocato per un fastidio alla tibia: al suo posto, Piccoli dovrebbe partire dal primo minuto. Sulle fasce pronti Harrison e Gudmundsson, mentre in mezzo al campo spazio a Fabbian e Ndour, con Mandragora inizialmente dalla panchina. Out anche Parisi: sulle corsie difensive agiranno Dodo e Gosens, mentre al centro della difesa, accanto a Ranieri, è pronto a partire dal primo minuto Pongracic.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.

Il Crystal Palace arriva al match dopo aver superato l’AEK Larnaca agli ottavi di finale. A guidare l’attacco degli inglesi dovrebbe esserci Mateta, finito al centro di diverse voci di mercato nell’ultima sessione invernale, con Milan e Juventus interessate. Alle spalle dell’attaccante francese, Sarr dovrebbe agire sulla trequarti insieme a Yeremy Pino. A centrocampo, invece, spazio all’ex Lazio Kamada.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.

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L’arbitro è lituano

A dirigere la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina sarà il lituano Donatas Rumsas, coadiuvato dagli assistenti connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Il quarto uomo, anche lui lituano, è Manfredas Lukjancukas. Al Var l’olandese Rob Dieperink, all’Avar il connazionale Erwin Blank.

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