Crystal Palace-Fiorentina, moviola: fa tutto Dodò, rigore, rosso evitato e salvataggio al 90’, il Var affossa i viola

La prova dell’arbitro Rumsas nell’andata dei quarti di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto lituano ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nonostante il risultato finale alquanto netto non sono mancati episodi dubbi che avrebbero potuto indirizzare diversamente il match tra Crystal Palace e Fiorentina: decisivo due volte il Var. Vediamo cosa è successo.

Crystal Palace-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ l’episodio che indirizza la partita: Guessand tira in porta e subito dopo viene steso da Dodò in area: l’arbitro Rumsas indica immediatamente il dischetto. La decisione viene rivista al VAR, che conferma il rigore trasformato da Mateta per l’1-0. Ammonito Dodò nella circostanza. Il brasiliano, diffidato, salterà la gara di ritorno. Al 33’ il Crystal Palace trova il raddoppio con Mitchell ma l’arbitro aspetta l’esito del Var per un possibile fuorigioco, poi – dopo il via libera – convalida la rete.

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Graziato Dodò, niente rosso

Al 43′ graziato Dodò che trattiene Guessand: Rumsas non estrae il secondo cartellino giallo. Ammonito al 69′ Piccoli per una sbrcciata su Lacroix. Al 76’ ammonito Richards per un’entrata dura su Ndour. Il 3-0 finale, firmato da Sarr al 90′, è regolare. Nel recupero provvidenziale Dodò che evita il 4-0 salvando su un pallonetto di Jeremy Pino che aveva scavalcato De Gea. Finisce 3-0.

Chi è l’arbitro Rumsas

Trentasei anni, lituano, è Donatas Rumsas l’arbitro scelto dall’Uefa per Viktoria-Lazio. Cinque presenze in Champions per lui in carriera ma precedenti poco favorevoli con le italiane. In particolare fece infuriare proprio la Fiorentina nella gara di Conference League poi pareggiata 1-1 col Maccabi, ma le ultime volte ha diretto l’Atalanta nel 5-0 allo Sturm Graz e Viktoria-Lazio, finita 1-2 tra le polemiche.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Radiuš e Sužiedėlis, con Lukjančukas IV uomo e al VAR l’olandese Rob Dieperink, l’arbitro del match ha ammonito Dodò, Piccoli Richards.