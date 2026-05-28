Crystal Palace-Rayo Vallecano, moviola: Mariani non fa sconti a nessuno, paura e gara sospesa alla mezzora

La prova dell’arbitro Mariani alla Red Bull Arena di Lipsia per la finale di Conference League analizzata al microscopio, il fischietto di Aprilia ne ha ammoniti 10

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Nervi saldi ma forse eccessiva severità da parte di Maurizio Mariani, l’arbitro laziale che rappresenterà l’Italia ai Mondiali, nella finale di Conference League a Lipsia. Vediamo cosa è successo.

Crystal-Rayo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, Primo giallo al 20′: eerrore grave di Ciss che poi stende Pino. Al 22′ ammonito anche Palazon. Al 35′ la partita è stata interrotta perché Batalla ha segnalato un incidente sugli spalti. Partita sospesa da Mariani. Le forze di sicurezza si avvicinano ala tribuna dove si trovano i tifosi del Rayo. Sembra che alcuni tifosi stiano avendo problemi di salute. L’arbitro vuole far riprendere la partita e Batalla protesta fino a meritare il giallo. Emergenza medica rientrata dopo 3′, il gioco riprende.

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Quanti ammoniti

Al 41′ giallo per Wharton per un fallo su Isi. Mariani ha sempre il cartellino pronto e lo sventola al 49′ anche per Unay Lopez. Regolare al 51′ il gol di Mateta. Al 62′ giallo anche per Alvaro Garcia. Al 74′ ammonito Yeremy Pino per fallo su Isi. All’82’ giallo anche per Riad per un fallo netto su Ilias. All’85’ giallo a Mendy , che è stato superato con un tunnel da Larsen. Al 93′ ammonito Espino. Dopo il recupero finisce col successo del Crystal Palace che si aggiudica la coppa.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani, la scelta per la finale di Conference League, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. Ultima uscita in Champions in Psg-Liverpool, in A in Juve-Bologna. E’ la sua prima finale di una competizione UEFA per club, dopo essere stato quarto uomo nella finale di Europa League dello scorso anno a Bilbao. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League.

L’arbitro ha ammonito 10 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con lo svedese Nyberg IV uomo, Di Bello al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ciss, Palazon, Batalla, Wharton, Unay Lopez, Garcia, Pino, Riad, Mendy, Espino.