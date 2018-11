Cska-Roma, le probabili formazioni

La Roma a Mosca cerca i tre punti per ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions e scrollarsi di dosso la crisi dopo i due pareggi consecutivi in campionato. Contro il Cska Di Francesco ha dubbi a centrocampo: in mediana dovrebbero giocare Nzonzi e Cristante, dietro a Dzeko dovrebbero giostrare Pellegrini, Kluivert e Florenzi. Sulla fascia destra spazio a Santon, confermato Manolas, Fazio e Kolarov nel pacchetto arretrato.

Il Cska, che tra le mura amiche ha battuto il Real Madrid, ha diverse assenze di peso: tra queste Kuchaev, Makarov e Vasin. Anche Dzagoev è a rischio ma dovrebbe farcela: occhi puntati sul cannoniere Chalov.

Le probabili formazioni (ore 18.55)

CSKA MOSCA (4-1-4-1): Akinfeev; Fernandes, Becão, Magnússon, Nababkin; Akhmetov; Vlašić, Dzagoev, Sigurdsson, Oblyakov; Chalov.

A disposizione: Pomazun, Chernov, Efremov, Nishimura, Gordyushenko, Zhamaletdinov, Khosonov.

Allenatore: Viktor Goncharenko

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Jesus, Marcano, Zaniolo, Pastore, Under, El Shaarawy.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

SPORTAL.IT | 07-11-2018 10:20