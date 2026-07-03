Dopo l'eliminazione ai Mondiali la vita è diventata un incubo per il tecnico, costretto a tornare negli Stati Uniti, l'intervento del Governo per rilanciare il calcio coreano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non si placano le polemiche in Corea del Sud dopo l’eliminazione ai Mondiali che ha suscitato grande delusione nel Paese. L conseguenze continuano a farsi sentire. Il più colpito è stato il loro allenatore, Hong Myung-bo che è stato intercettato all’aeroporto mentre si imbarcava su un volo per gli Stati Uniti solo due giorni dopo essere tornato a casa. Il ct è apparso visibilmente angosciato di fronte ai media. Ha persino cercato di evitare di essere riconosciuto. Gli ultimi giorni sono stati estremamente difficili, poiché ha ricevuto continue minacce di morte. Questo lo ha costretto a fuggire dalla Corea. Si è persino temuto per la sua incolumità.

Tifosi inferociti contro il ct coreano

La nazionale coreana al rientro aveva ricevuto un’accoglienza totalmente ostile, con insulti rivolti principalmente al suo allenatore. Migliaia di tfosi di inferociti si erano radunati nella sala arrivi dell’aeroporto tra le 2 e le 3 del mattino, in attesa dell’arrivo dell’allenatore Hong Myung-bo e dei giocatori. Alcuni mostravano ritratti commemorativi con l’emblema della Federazione calcistica o striscioni con le scritte “Il calcio coreano è morto” e “Hong Myung-bo, sputa fuori i 2 miliardi di won e vattene”. Quando sul tabellone elettronico è apparso l’annuncio dell’arrivo del volo che,trasportava l’allenatore Hong, è scoppiato il deliriio con cori violenti, come “Hong Myung-bo, esci fuori!”, “Hong Myung-bo, vattene” e “Assumiti le tue responsabilità”. Dal Mondiale del 2002, la Corea ha tradizionalmente organizzato cerimonie di benvenuto in aeroporto dopo le trasferte per la Coppa del Mondo, ma questa volta, per la prima volta, non si è tenuta alcuna cerimonia ufficiale. I restanti giocatori e membri dello staff tecnico, incluso il capitano Son Heung-min, dovrebbero rientrare a casa individualmente entro il 1° del mese prossimo.

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Circa 160 agenti di polizia sono stati schierati nella sala arrivi a causa di timori di contatti fisici diretti contro l’allenatore Hong e la nazionale.La capitale Seul è stata tappezzata di manifesti. Alcuni esercizi commerciali hanno addirittura vietato l’ ingresso ai Hong Myung-bo e ai suoi tifosi. Il 57enne allenatore coreano aveva preso una decisione immediata dopo l’eliminazione della sua squadra dai Mondiali dimettendosi. La Corea del Sud ha concluso al terzo posto nel Gruppo A del torneo con una vittoria e due sconfitte (3 punti), non riuscendo a qualificarsi per i sedicesimi di finale. In questo Mondiale, riorganizzato da 32 a 48 squadre, la Corea del Sud ha chiuso al 34° posto, il suo peggior piazzamento di sempre.

L’intervento del Governo

L’eliminazione della Corea del Sud dai Mondiali ha raggiunto persino i più alti livelli del governo. Il presidente Lee Jae Myung ha chiesto al Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo di avviare un’indagine su tutte le irregolarità che hanno impedito ai sudcoreani di passare al turno successivo . Anche il presidente della Federazione si è dimesso. Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo ha annunciato che lancerà ufficialmente il “Comitato per l’innovazione del calcio coreano”, con il Ministro Choi Hwi-young e Park Ji-sung, membro del sottocomitato FIFA, in qualità di copresidenti.

Secondo il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, il Comitato per l’Innovazione nel Calcio intende discutere in modo approfondito le principali problematiche volte a migliorare la competitività futura del calcio coreano, come la governance del calcio coreano, lo sviluppo dei giovani giocatori e l’introduzione di sistemi tecnologici avanzati, in risposta alle richieste di innovazione calcistica emerse dopo la Coppa del Mondo. Il Ministro Choi ha recentemente incontrato personalità del mondo del calcio per discutere le strategie per il miglioramento del calcio coreano e, durante tale incontro, è emersa una comune intesa in merito alla creazione del Comitato per l’Innovazione nel Calcio.

Il Comitato per l’innovazione calcistica includerà personalità del mondo del calcio come i commentatori Lee Young-pyo e Park Joo-ho, nonché funzionari sportivi ed esperti, tra cui il presidente del Comitato Olimpico Yoo Seong-min, il direttore esecutivo della Federazione calcistica coreana Kim Seung-hee, il segretario generale della KFA Cho Yeon-sang, l’avvocato Yoo Young-geun e la professoressa Kim Dae-hee dell’Università Nazionale di Pukyong.