Ct Italia: Abodi parla di "brutta figura", è botta e risposta con Malagò

A margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma a Pietralata, il Ministro Abodi ha commentato il caso Pirlo dicendo: “Avvertiamo l’esigenza di una buona soluzione, che possa essere definitiva, di aprire una prospettiva che faccia tesoro di tutto quello che è successo anche negli ultimi mesi e anche negli ultimi giorni”, e ha poi aggiunto: “adesso -chi deve decidere- deve prendere una decisione. Io sto al mio posto, ma mi aspetto di recuperare a una figuraccia che oggettivamente è stata fatta”, riferendosi alla scelta di Pirlo da parte di Malagò. “Malagò mi ricorda un po’ Gigi Proietti sul caso Pirlo”, e ha aggiunto: “Non ho mai creduto che le brutte figure di uno possano distrarre da quelle di un altro […], ma in ogni caso non faccio mai il tifo contro la mia Nazionale”.