Ct Italia, Malagò: "Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta"

“Brutta figura su Pirlo? Bisogna vedere chi l’ha fatta…”. Con una frecciata nemmeno troppo velata Giovanni Malagò replica alle accuse del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a seguito del venire meno della candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale. Il presidente della Federcalcio, in uscita dalla sede Figc e diretto in quella della Lega Nazionale Dilettanti, ha rassicurato i giornalisti presenti: “La nomina della nuova guida tecnica arriverà entro breve” senza aggiungere altro. Nessun commento, dunque, sulle possibili dimissioni di Paolo Maldini dalla direzione tecnica e, con lui, di Leonardo come advisor.