Ct Italia, Mancini vola in Qatar e risponde agli attacchi: frecciata a Capello?

L'ex ct vince ancora con l'Al Sadd e blinda la vetta nel campionato del Qatar. Ma a far parlare è la sua storia su Instagram dopo le critiche piovutegli addosso

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Roberto Mancini punta a riprendersi la panchina della Nazionale. O almeno, ci spera. Intanto vola in Qatar con l’Al Sadd e utilizza i social per rispondere agli attacchi ricevuti negli ultimi giorni, con una storia su Instagram che sembra una frecciata a Fabio Capello.

Italia, Mancini risponde agli attacchi

Il nome di Mancini torna a circolare tra i candidati per guidare l’Italia dopo Gennaro Gattuso. Tuttavia, a differenza di colleghi come Antonio Conte e Massimiliano Allegri, la sua candidatura ha sollevato più di qualche dubbio. Già, in tanti – non solo tra i tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori – non hanno dimenticato il cosiddetto “tradimento” dell’estate 2023, quando Mancini lasciò la Nazionale per accettare l’offerta milionaria dell’Arabia Saudita.

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Oggi, l’ex ct ha pubblicato una storia su Instagram probabilmente per rispondere alla pioggia di critiche degli ultimi giorni. Citando Shakespeare, Mancini ha scritto: “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”.

Bordata social a Capello?

Il suo messaggio sembra diretto a Fabio Capello, che in questi giorni non è stato affatto tenero nei suoi confronti. Prima alla Gazzetta dello Sport e poi ai microfoni di Sky, l’ex allenatore di Milan, Juventus e Roma ha usato parole molto dure nei confronti di Mancini: “Uno che molla la barca e va via per me è squalificato, troppo comodo”.

Per Capello bisognava dare ancora fiducia a Gattuso e, una volta chiuso il rapporto con Ringhio, sarebbe preferibile puntare su Conte. Intanto Mancini vola in Qatar. Il suo Al Sadd ha superato 3-1 l’Al Sailiya con la doppietta di Afif, che ha pure sbagliato un calcio di rigore, e il gol del brasiliano ex Liverpool Firmino. Grazie a questo blitz in trasferta la squadra del tecnico marchigiano guida la classifica con 42 punti dopo 21 giornate.

Quando sarà scelto il nuovo ct della Nazionale

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 22 giugno, quando sarà eletto il nuovo presidente della Figc al posto di Gabriele Gravina, che proprio oggi ha reso noto l’atteso dossier sullo stato del calcio italiano.

Solo una volta definito chi guiderà la Federazione, si potrà pensare alla nomina del nuovo commissario tecnico, incaricato di un compito tutt’altro che semplice: rilanciare la Nazionale. Per le due amichevoli di giugno sarà Silvio Baldini, ct dell’Under 21, ad assumere temporaneamente il comando dell’Italia.