Ct Italia, è sfida Guardiola Mancini: il ruolo di Maldini, Wikipedia, e la rinuncia necessaria (e dovuta) di Pep e Mancio

Le motivazioni che potrebbero spingere lo spagnolo e l'ex commissario tecnico campione d'Europa 2020 a sedere sulla panchina azzurra nonostante il budget "risicato" a disposizione della FIGC

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Definiti gli innesti in dirigenza di Paolo Maldini e Leonardo, la priorità a casa Italia resta quella del nuovo commissario tecnico. Una scelta, per infiniti motivi, cruciale e da non sbagliare. Da un lato per gli aspetti sportivi, con la necessità di riportare la Nazionale al Mondiale, passando magari da un ottimo cammino agli Europei in programma tra due anni. Dall’altro lato per una questione economica.

Per intenderci, con profili di alto livello è apparentemente impossibile pensare di accordarsi per cifre vicine al budget a disposizione della FIGC. E diciamo apparentemente perché, volendo soffermarsi sui due degli indiziati principali, vale a dire Guardiola e Mancini, la questione stipendio potrebbe inaspettatamente (e clamorosamente) passare in secondo piano. Intanto, da Wikipedia arriva una clamorosa indiscrezione proprio sull’ex tecnico del City.

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Corsa a due per la panchina azzurra

Malagò, Maldini e Leonardo. Una triade destinata a farsi presto quartetto. Il neo presidente federale e i freschi dirigenti della Nazionale italiana sono chiamati, infatti, a sciogliere il nodo relativo al prossimo commissario tecnico. Tanti i papabili candidati, ma al momento il cerchio sembra essersi stretto sempre più attorno a Pep Guardiola e a Roberto Mancini, con il primo leggermente favorito visto il rapporto di stima e amicizia che lo lega all’ex capitano del Milan.

Il nodo ingaggio

In entrambe i casi, il problema principale di una eventuale trattativa sarebbe da ricercare nella non certo sufficiente disponibilità economica delle Federazione, che già per i circa 4 milioni da destinare eventualmente ad Antonio Conte, avrebbe bisogno del supporto diretto dei club di Serie A. E, allora, come è possibile continuare a scrivere di Pep e del Mancio, che arrivano da stipendi faraonici rispettivamente con il City e con l’Arabia Saudita e l’Al-Sadd? Qui, il discorso deve necessariamente scindersi, per poi ricongiungersi.

Le armi in mano a Maldini per convincere Pep

Da un lato, il tecnico spagnolo, che a Manchester aveva posto la firma su un contratto da poco meno di 25 milioni lordi a stagione, non ha mai nascosto la volontà di guidare una nazionale, con il discorso che deve spostarsi per forza di cose sul lato sportivo. Pep, d’altronde, vive di calcio e vivere di calcio – specie quando il conto in banca non piange di certo – spesso significa mettere in secondo piano i soldi per accettare (e magari vincere) una nuova sfida.

Una sfida ancora più appassionante se vissuta a stretto contatto con amici di vecchia data. Amici che rispondono ai nomi di Paolo Maldini e Leonardo, sponsor e chiave di volta – che in molti sperano decisiva – per convincere Pep a sposare il progetto azzurro. Un progetto da ricostruire dalle fondamenta e che Guardiola potrebbe anche decidere di cogliere rinunciando a cifre completamente fuori da ogni budget federale, anche con il sostegno dei club.

La voglia di rivalsa di Mancini

Passando a Mancini, alle motivazioni per accettare la Nazionale rinunciando a un contratto faraonico si aggiunge la voglia di rivalsa e di redenzione per l’addio frettoloso verso il rifugio dorato in Arabia perpetrato dopo la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali e una Nations League chiusa al terzo posto. Un finale doloroso e oggettivamente poco lusinghiero per il condottiero capace di guidare gli azzurri alla conquista dell’Europeo 2020 disputato con un’estate di ritardo per via della pandemia.

Wikipedia annuncia Guardiola nuovo ct dell’Italia

In mezzo a tutto ciò, come riportato da BresciaOggi nelle ultime ore Wikipedia ha dato per fatto il matrimonio tra l’Italia e Guardiola, che nella sua pagina della più grande enciclopedia del mondo si è visto aggiungere per qualche minuto, un paragrafo che lo dava per nuovo ct azzurro. Un’indiscrezione con tanto di 15 luglio 2026 come data dell’ufficialità. Come detto, però, il paragrafo è stato eliminato poco dopo. La cosa certa è che per ripristinarlo servirà prima di tutto la volontà del diretto interessato.