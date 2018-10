Ct Slovacchia furente con Skriniar

Il commissario tecnico della Slovacchia Jan Kozak è rimasto molto deluso dalla prestazione dell'interista Skriniar nella gara persa per 2-1 contro la Repubblica Ceca, tanto da chiamarlo direttamente in causa dopo il match: "È tempo che giocatori come Skriniar, Lobotka, Duda, Mak e Weiss si assumano maggiori responsabilità. Skriniar? E' stato uno dei peggiori, bisogna essere obiettivi. Si parla di un sacco di milioni ma bisogna dimostrarlo sul campo".

L'analisi del match: "Il primo tempo è stato molto impegnativo, fisico, combattuto. Dopo aver cambiato gli esterni abbiamo aperto di più il campo e controllato la partita. Paradossalmente, abbiamo preso due gol e abbiamo perso. Peccato, non lo meritavamo. La Nations League è una delle opzioni per qualificarsi all'Europeo, ma è più difficile. Ci sono poche partite".

SPORTAL.IT | 14-10-2018 11:15