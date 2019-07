Cuadrado consiglia James Rodriguez

L’amicizia tra compagni di Nazionale va oltre le rivalità tra club. È questo il caso di Juan Cuadrado e James Rodriguez.

A margine di un evento, infatti, l’esterno colombiano della Juventus, ancora in vacanza dopo la Coppa America, ha consigliato al giocatore del Real Madrid di accettare il trasferimento al Napoli: "Per James, l'Italia sarebbe fantastica, ogni squadra sarebbe molto felice di avere un giocatore come lui. Conosciamo tutti il grande giocatore che è, sarebbe una mossa molto buona per lui perché gli permetterebbe di crescere tatticamente" le parole di Cuadrado riportate da 'Il Mattino'.

Cuadrado, che potrebbe essere utilizzato da Sarri come esterno basso, ha poi ribadito la volontà di restare a Torino: "Mi sento felice alla Juve, la mia famiglia è contenta e i nostri pensieri sono di rimanere a Torino. È una città fantastica che ci ha fatto sentire i benvenuti".

SPORTAL.IT | 18-07-2019 16:32