Cuadrado: "Il Barcellona ci ha dato uno schiaffo"

La sconfitta contro il Barcellona, in Champions League, è stata parzialmente dimenticata, con il successo contro lo Spezia. Ora però la Juventus deve rialzarsi anche in Europa, in virtù della classifica che vede ora i blaugrana comandare il gruppo e i bianconeri seguire, davanti a Dinamo Kiev e Ferencvaros.

Proprio il Ferencvaros sarà l’avversaria della Juventus nella terza giornata dei gironi di Champions League: nuovamente ai gruppi dopo più di un ventennio, la formazione di Rebrov è già al bivio, costretta a vincere per provare a sognare un passaggio alla fase ad eliminazione del torneo europeo.

Alla vigilia del match, al fianco di Pirlo, si è presentato in conferenza stampa Juan Cuadrado: “La partita contro il Barcellona ci ha dato una specie di schiaffo. Veniamo qua con quella voglia e fiducia di aver vinto l’ultima partita in campionato, penso che domani sarà una gara per far vedere quello che siamo e dimostrare il nostro valore”.

Per la Juventus trasferta essenziale, così da cominciare a costruire la qualificazione agli ottavi: “Veniamo qui con la voglia di fare un buon risultato, speriamo vada tutto bene”.

La vittoria contro lo Spezia ha ridato fiducia alla Juventus: “Siamo stati corti e compatti, domani bisognerà scendere in campo con la stessa determinazione e giocare la palla. Abbiamo i giocatori per fare un bel gioco, dobbiamo proporre un bel calcio come piace al mister. Piano piano ci riusciremo”.

OMNISPORT | 03-11-2020 18:49