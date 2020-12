Cuadrado, offerte dalla Cina: la risposta della Juve

Juan Cuadrado resta un giocatore insostituibile per la Juventus e non sarà ceduto. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club bianconero ha detto no ad un’offerta arrivata da una società cinese per l’esterno colombiano, sotto contratto con la Vecchia Signora fino a giugno 2022.

Il giocatore viene ritenuto molto importante da Pirlo, e la dirigenza non ha nessuna intenzione di venderlo. In passato era arrivato il no ad alcuni club di Premier League.

