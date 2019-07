Cuadrado, tentazione dalla Cina

C'è la possibilità che nella prossima stagione Juan Cuadrado non indossi la casacca della Juventus. L'esterno offensivo colombiano ha ricevuto un'importante offerta da parte dello Shanghai Shenhua e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Cina.

Difficile, comunque, che il club campione d'Italia ceda sia l'ex di Lecce e Fiorentina che Joao Cancelo: sul portoghese resta forte il pressing del Manchester City.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 06-07-2019 09:46