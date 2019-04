Cuadrado: "Voglio restare"

Juan Cuadrado a Sky ha parlato del suo futuro: "Quanto a me, alla Juve sto bene, ho ancora un anno di contratto e sarei molto felice di rimanere".

Su chi dice che la stagione della Juve è stata fallimentare: "Non è così: è vero che siamo finiti fuori dalla Champions, ma abbiamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo, una cosa straordinaria. Tutti noi alla Juve abbiamo sempre motivazioni. Non ci poniamo mai un tetto e vogliamo sempre migliorarci. Così è stato a Milano contro l'Inter, lo sarà nel derby di venerdì prossimo contro il Torino. Siamo molto motivati per il derby. Scenderemo in campo con la stessa voglia di far risultato di sempre, e vogliamo sempre portare in alto la Juve. Questo è lo spirito della Juve: la continua voglia di vincere".

SPORTAL.IT | 30-04-2019 21:53