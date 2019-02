Cucchi: “Ecco perché Hamsik deve restare a Napoli”

Quando aveva già pronta la valigia per trasferirsi in Cina, Marek Hamsik è stato stoppato dal Napoli con un tweet piuttosto sgangherato che ha già fatto il giro del web. “Il Calcio Napoli – ha scritto la società su Twitter – ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti. #ForzaNapoliSempre”. A destare le ironie dei commentatori è soprattutto quel “ai cinesi” di stampo così generico e raffazzonato al posto del nome della società interessata ad acquistare il giocatore, ovvero il Dalian Yifang.

“MAREK RESTA”. Al di là del tweet, ora tra Hamsik e il Napoli si apre una partita delicata: il giocatore resta deciso a cambiare aria, il club si vede costretto a non autorizzare il suo addio, considerato il mancato raggiungimento dell’accordo con il club cinese. Sulla vicenda si è espresso anche Riccardo Cucchi, con un tweet rivolto a tutte le parti in causa: il Napoli, il tecnico Carlo Ancelotti e lo stesso Hamsik. “Mi auguro che #Hamsik non si muova da #Napoli – ha scritto il giornalista – che i suoi tifosi lo considerino ancora il loro capitano, che #Ancelotti lo faccia giocare. Ne guadagnerebbe anche il calcio italiano. E pure ad #Hamsik non andrebbe male. Vuoi mettere Napoli con la #Cina?”.

LE REAZIONI. “Che bello quello che ha scritto. Napoli e i napoletani ringraziano”, commenta uno dei suoi follower, mentre altri puntano il dito sulla delicata situazione all’interno del club azzurro. Su una cosa Cucchi però ha certamente ragione: la svolta, a questo punto, potrebbe arrivare solo dallo stesso Hamsik.

