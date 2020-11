Cucchi lo esalta: il rimpianto dei fan di Napoli e Inter

Non solo Ibrahimovic o Ronaldo. Nel valzeri dei grandi vecchi, dove i bomber più importanti sono over 36, c’è un’altra stella in serie A che non accenna a smettere di far luce. Si tratta di Goran Pandev che nelle big ci ha giocato in passato (Lazio, Inter e Napoli) e che per molti era finito già 10 anni fa e che invece alla veneranda età di 37 anni compiuti fa ancora la differenza al Genoa come nella sua nazionale. Belle parole nei suoi confronti spende Riccardo Cucchi sui social.

Cucchi esalta Pandev

La storica voce di Tutto il Calcio scrive su twitter: “Comunque Pandev è un “signor” attaccante. Ovunque ha giocato ha lasciato il segno. Sul campo e nella passione dei tifosi. Splendida qualificazione a Euro21 per la Macedonia. Bello vedere tanto attaccamento alla maglia della propria Nazionale. Bellissimo”.

La nostalgia degli ex tifosi per Pandev

Un nome che evoca dolci ricordi nei tifosi di tutti i club dove ha giocato Pandev, a partire dai napoletani: “È quello che a Napoli chiamiamo “jucatore ‘e pallone”. è una definizione che abbiamo riservato a pochi tra i tanti che hanno vestito la nostra maglia e secondo me travalica le sole caratteristiche tecnico/tattiche. Lui lo merita” o anche: “A Napoli è amatissimo. Sarebbe stato perfetto anche nel Napoli di Sarri… ” oppure: “Ogni volta che lo vedo mi riporta ai tempi in cui era a Napoli, anche a me piace moltissimo”.

Interisti eternamente grati a Pandev

Anche i tifosi dell’Inter lo rimpiangono: “Lo ricordano in pochi, ma nella finale di Madrid fu il migliore in campo…dopo Milito” o anche: “Non per niente Eto’o nel suo libro lo ha definito un fuoriclasse” oppure: “Giocatore tra i piu sottovalutati che abbia mai visto. Mi ricordo la sua doppietta con il Real Madrid in Champions spingendo una Lazio mediocre al pareggio, con l’Inter del triplete giocava titolare cosi come nel Napoli che fece ottime figure in Europa, nel Genoa è ancora un faro”.

I complimenti arrivano anche dai fan degli altri club: “è un ragazzo eccezionale che con umiltà ha dimostrato di essere un attaccante che segna in ogni competizione , anche nel periodo sfortunato quando giocava nello Spezia ha dimostrato di avere delle giocate e colpi di classe” e infine: “Da juventino, purtroppo, confermo assolutamente! E dichiaro apertamente la mia stima nei confronti di questo grandissimo giocatore!”.

SPORTEVAI | 13-11-2020 09:33