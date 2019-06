Cucchi rimprovera tifosi della Juve: Cosa conta per voi?

La Juve ha cambiato il suo Dna e con essa anche i suoi tifosi? E’ la domanda che si pone Riccardo Cucchi. L’ex storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” ha seguito con attenzione tutto il tormentato tragitto che ha portato all’addio di Allegri e all’ingaggio di Sarri ma i conti non gli tornano. Non si spiega, l’ex giornalista Rai, tanto livore nei confronti dell‘ex tecnico nè tantomeno questo desiderio improvviso di diventare un club divertente ancor prima che vincente.

IL TWEET – Su twitter Cucchi scrive: “Da “vincere è l’unica cosa che conta” a “giocare bene è l’unica cosa che conta”? È questa la ragione del livore nei confronti di Allegri? E soprattutto è questo che desiderano i tifosi della Juventus dopo 8 scudetti consecutivi? È una domanda seria, per capire… davvero”. I follower rispondono in massa. In tanti provano a spiegare: “Non prendiamoci in giro: l’obiettivo era l’Europa e, senza timore di essere smentito, penso sia stata la peggior stagione europea degli ultimi 5 anni… altresì penso che la Società fosse convinta di aver messo a disposizione la rosa migliore di questa gestione” o anche: “Cucchi, puoi vincere anche 30 scudetti di fila in Italia dove non c’è concorrenza e dove la Juve può permettersi di giocare quasi tutte le partite sotto-ritmo, facendosi schiacciare anche dalla Spal. In Europa invece questa assenza di gioco e la mancanza di ritmo si pagano care”.

LE REAZIONI – Il popolo bianconero si divide sul tema. C’è chi sottolinea: “Ultimante andare allo stadio era diventato un atto eroico il gioco inguardabile la frustrazione di avere la possibilità di dominare le partite invece di difendere gli 1 a 0 o peggio ancora messi sotto dalla inesperta Ajax…” o anche: “Non c’entra il gioco. c’entrano i 50 infortuni, c’entra la prestazione oscena contro l’Ajax, c’entra il catenaccio contro il Frosinone, c’entra la mentalità attendista, sparagnina in qualsiasi partita. poi più di tutti, c’entra il fattore psicologico. dopo 5 anni è normale cambiare”. C’è chi difende il motto di sempre: “Caro dott. Cucchi, il nostro DNA è chiaro. Poi ci sono i nuovi tifosi juventini (quelli che hanno tra i 20 e i 30 anni) e per loro è diventata una malattia il gioco, il “bel gioco”. A me che purtroppo ho quasi 50 anni mi basta VINCERE anche con autogol al 93esimo” e infine: “Il tifoso è colui che vuol veder vincere la propria squadra. Ovvio che chi vince abbia anche giocato bene: impossibile farlo giocando male, Il bel gioco invece (diverso dal giocar bene) interessa allo spettatore, non al tifoso, categorie evidentemente diverse”.

SPORTEVAI | 25-06-2019 08:34