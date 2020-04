Cucchi scatena la polemica sul web: "Idea perdente"

Calcio sì, calcio no. Continua il tira e molla sull’eventuale ripresa del campionato di serie A con il mondo del pallone spaccato e in eterno contrasto con il Ministro Spadafora. Sempre aperto al confronto con i suoi followers, Riccardo Cucchi ha risposto ad alcune domande su Twitter dicendosi molto contrario ad alcune delle proposte circolate in queste ore sull’eventuale fine del torneo.

Lazio e Roma, non c’è derby

Il primo post di Cucchi a scatenare la discussione riguarda un titolo del Corriere dello Sport, “Lazio e Roma sulla stessa barricata: fateci allenare” che il re dei radiocronisti commenta laconicamente “Su questo punto non c’è derby tra le romane“.

Qualcuno però incalza il giornalista “Ma per favore, sono due mesi che la Lazio rilascia dichiarazioni eticamente e umanamente imbarazzanti”. Allora Cucchi risponde dati alla mano e lo farà un paio di volte: “Insieme a Roma e Lazio, ci sono altri 10 società che vorrebbero ripartire, almeno ad oggi. Ma non lo dicono pubblicamente. Questa è la verità dei fatti. Poi lei ha il diritto di pensarla come vuole. Buona giornata”.

Lazio-Juve finale scudetto, no grazie

La discussione coinvolge altri followers che chiedono un parere sull’idea attribuita a Lotito di far giocare una finale scudetto tra Juventus e Lazio, le prime due nella classifica congelata alla sosta. Cucchi è caustico: “Non sono d’accordo e non mi piacerebbe” per poi difendere Lotito quando qualcuno considera la proposta del presidente della Lazio “arrogante”. E allora il giornalista scrive: “Ma Lotito non l’ha proposta: ha risposto ad una domanda”.

Cucchi e il campionato annullato

“Che ne pensa se il campionato venisse annullato?” gli chiede un altro tifoso, anche qui Cucchi è telegrafico: “Non mi parrebbe una soluzione equa. Le squadre hanno giocato. Mia opinione”.

Per Cucchi restano “questioni centrali” sia la scadenza dei contratti e dei prestiti al 30/6 qualora si decidesse di giocare in estate, a luglio e agosto, ma anche la disparità delle decisioni prese tra paesi come Germania e Inghilterra dove si giocherà e Olanda e Francia dove non si riprenderà con la Uefa, e l’Italia soprattutto, nel mezzo.

