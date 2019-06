Cucchi stuzzica i tifosi: "È cambiato il motto Juve?”

Sempre pacato ed equilibrato, Riccardo Cucchi s’è concesso una piccola eccezione al suo tono moderato sui social network con un tweet rivolto ai tifosi della Juventus, schierato in difesa del lavoro di Massimiliano Allegri. Niente di provocatorio o offensivo, il giornalista Rai sui social conserva sempre modi da gran signore, tuttavia stavolta Cucchi non s’è voluto togliere il gusto di stuzzicare gli juventini. “Da ‘vincere è l’unica cosa che conta’ a ‘giocare bene è l’unica cosa che conta’? È questa la ragione del livore nei confronti di Allegri?”, ha scritto il giornalista nel suo tweet. E poi ha aggiunto: “E soprattutto è questo che desiderano i tifosi della Juventus dopo 8 scudetti consecutivi?”. Poi, quasi a giustificarsi, ha chiuso scrivendo: È una domanda seria, per capire… davvero”.

I COMMENTI. Il tweet ha ovviamente scatenato molte risposte, tra le più complete c’è quella di Gabriele: “Ho piacere nel rispondere ad un quesito di una persona che stimo molto – ha spiegato il follower -, il problema di fondo non era il buon Allegri, anzi non smetterò di ringraziarlo per i tanti successi e per quelli mancati per poco, il problema è che il ciclo era finito cominciando a mancare i giusti stimoli”.

QUESTIONE CHAMPIONS. Tesi diversa per Valeria: “Non esiste per me il bel gioco. Per me valgono i trofei se si riesce a raggiungere giocando bene tanto di cappello ma non piacciono i ‘trofei morali’. Allegri è stato allontanato non per il gioco ma perché non ha raggiunto l’obiettivo della Champions. Sono per il risultato. Se con il tanto decantato bel gioco non arrivi primo rimani comunque il primo dei perdenti. Gli almanacchi ricordano i vincitori non i vinti del bel gioco”. “Tranquillo Riccardo. Vedrai che un giorno Allegri sarà rimpianto”, scrive Salvo e Francesca, aggiunge: “E ho la sensazione che questo giorno non sia nemmeno tanto lontano… vedremo…”, confermando lo scetticismo dei bianconeri nei confronti del neo-allenatore Maurizio Sarri.

SPORTEVAI | 24-06-2019 17:19