Cucchi trova il colpevole per chiusura twitter di Allegri

La notizia della chiusura di tutti i profili social da parte di Massimiliano Allegri è stata riportata da tutti con grande risalto. Voglia di concentrazione, le voci di mercato in vista di gare decisive o stanchezza e amarezza per quello che è stato costretto a leggere di recente? Per Riccardo Cucchi non ci sono dubbi. L’ex voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” scrive: “Dunque #Allegri chiude l’account Twitter. Tutti coloro che l’hanno coperto di insulti saranno soddisfatti. Juventini e non.Twitter è una grande opportunità di incontro. Chi la usa come sfogo per la sua maleducazione rischia, prima o poi, di ritrovarsi solo con i suoi simili”. D’accordo con lui la stragrande maggioranza dei follower ed anche tantissimi juventini, tra cui emerge una fronda – finora silenziosa – di Allegriani convinti.

SOLIDARIETA’ – “Noi juventini siamo un popolo strano…non ci stiamo godendo la piu grande epoca della nostra storia…..ma soprattutto siamo troppi….Max per sempre uno di noi” o anche: “Proprio cosi stiamo vivendo il periodo più bello della nostra storia e c’è chi lo sta rovinando. allegri non se lo merita ci sta dando moltissimo.non eravamo più nessuno in Champions e Max ci ha fatto tornare fra le big europee temuti e rispettati da tutti ed in Italia”. Nell’elogiare l’attuale tecnico c’è anche chi fa paragoni non da poco, criticando invece il suo predecessore: “Bravissimo, completamente d’accordo. In Europa due finali perse come le abbiamo perse e due qualificazioni svanite dopo grandi imprese, fallite per…’bischerate’ (Evra e Benatia e qualche svista che col Var…) co altri, neppure agli ottavi”. E c’è chi è più duro ed esplicito: “Lo stesso poi dei 10€ nel ristorante da 100 quei giocatori da 10€ per lui falliti che però l anno dopo con allegri hanno vinto scudetto coppa Italia e sono andati in finale di Champions eppure ancora oggi tifosi juventini lo adorano. Se Allegri avesse mai detto quelle cose”.

IL DOPO MADRID – Non si sa se davvero Allegri si sia cancellato per i troppo insulti (“Non ha scritto che si sia cancellato per loro. Solo che saranno soddisfatti. Qualsiasi sia il motivo, è arrivato il momento far risaltare la loro maleducazione. E se ne ha parlato un signore come Cucchi è una grande cosa!”) ma l’ipotesi viene accreditata: “Quella sera dopo la sconfitta con l’Atletico ho letto insulti assurdi verso un allenatore così vincente e capace, e devo dire che la stragrande maggioranza era composta da tifosi della Juventus. Twitter fa degenerare molti”.

SPORTEVAI | 01-03-2019 10:05