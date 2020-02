Culpepper: "Salvezza? Sfida che adoro"

Sono arrivate le prime parole di Randy Culpepper quale giocatore di Pistoia: “Sono davvero felice di essere qua, nonché molto grato alla società per avermi scelto. Questo è un gruppo fantastico: con questi ragazzi mi sono trovato bene fin da subito dentro e fuori dal campo, mi sembra di essere qui da mesi. Ho scelto di venire a Pistoia per aiutare la squadra a rimanere in serie A, mi sto allenando duramente da giorni e ho già parlato approfonditamente con il coach: so bene quello che si aspetta da me”.

Culpepper indosserà la casacca numero 3: “Un omaggio a Iverson, il mio giocatore preferito. Se sento la pressione? Assolutamente no, sono abituato ad avere certi ruoli. Portare questa squadra alla salvezza per me è una sfida. Ed io adoro le sfide”.

Sulla convivenza con Petteway: “Non lo conoscevo personalmente, ma ci siamo trovati bene. Sul parquet abbiamo provato diverse cose, poi siamo usciti insieme e abbiamo parlato di qualche idea da mettere in pratica. Sono convinto che insieme faremo faville, ma in generale è tutta la squadra che dovrà fare la differenza. Sarà fondamentale dare tutto in ogni momento restare concentrati sull’obiettivo fino alla fine”.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 18:58