Cuore, carattere e pazienza: l'Inter si riscopre grande

Un vecchio adagio del calcio recita che vincere quattro partite per 1-0 sia meglio che vincerne una per 4-0. Lapalissiano, ma non per tutti nella liquida materia calcistica, dove la necessità di fare punti va a braccetto con la volontà di accoppiarla allo spettacolo. Chi non riesce a combinare le due cose, diventa inevitabilmente soggetto di critiche, perché “non si può sempre vincere se non si gioca bene” e perché “se non si fanno punti giocare bene non serve”. Concetti in apparente contraddizione, ma tornando all'idea di partenza, non è in discussione il fatto che l’Inter sia tornata a casa dal campo della Sampdoria con più soddisfazione e autostima dopo una vittoria sofferta e strappata con i denti come quella di questa fine settembre rispetto al clamoroso dominio di metà aprile.

Il guizzo di Marcelo Brozovic non vale infatti “semplici” tre punti, ma nasconde molto di più. Nasconde la capacità della squadra di mostrare cuore e carattere, dopo due gol annullati dal Var, pur giustamente, particolari non trascurabili per una squadra che è spesso mancata nel momento in cui, oltre alla tecnica, bisognava metterci la determinazione. Ecco allora che d’incanto il 2-1 al Tottenham, pur al termine di una partita completamente diversa, può passare da risultato casuale a pietra angolare della ripartenza dei nerazzurri, capaci a Genova di mostrare in un tempo tutto quello che deve saper fare una grande squadra: soffrire ed essere compatti nei momenti difficili, i primi venti della partita, poi crescere alla distanza mostrando personalità, tecnica e gioco.

Cosa chiedere di più? Magari qualche gol in più degli attaccanti e un gioco che coinvolga maggiormente le punte, visto che anche a Genova sono andati male Politano e soprattutto Icardi, mai in partita, con l'ex esubero Candreva mpv per distacco. Particolari secondari, sentendo le parole di uno Spalletti raggiante: “Abbiamo fatto un gran secondo tempo, ma a me la squadra era piaciuta anche nel primo. Abbiamo speso molto perché loro ci portavano a sbagliare pressando alto, ma nel secondo tempo abbiamo fraseggiato bene e la vittoria nel finale è il segnale della determinazione di questi ragazzi, che hanno voluto vincere dal primo all’ultimo minuto”. Insomma, per certi versi, e detto non per far infuriare il popolo nerazzurro, è stata una vittoria degna della miglior Juventus, per la pazienza e il carattere messi in mostra dall’Inter. Attesa adesso a qualche altra controprova, ma con tanta autostima in più.

