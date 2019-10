Cuore Roma, errori Milan: i tifosi scelgono top e flop

Il Milan non riesce a rialzarsi e cade ancora contro una Roma in emergenza che ha saputo approfittare al meglio degli errori (davvero tanti) della squadra di Pioli, che paradossalmente a livello di gioco non è andata male ma si condanna da sola con alcune palle perse davvero elementari. Ovviamente contrapposti gli umori delle due tifoserie alla fine del match.

Er core giallorosso – I sostenitori romanisti gioiscono esaltando proprio l’aver conquistato i tre punti falcidiati dagli infortuni. C’è chi scrive “Dite quello che volete, ma una squadra così non può non esaltarmi” e chi rincara la dose con “Non importa chi scende in campo, quando la Roma nostra dimostra chi è non ce n’è per nessuno!”.

L’uomo mascherato – Elogi ovviamente per Edin Dzeko, che becca più applausi di tutti: “Questo segna pure se la maschera gliela mettete a coprire gli occhi! Immenso!”. Dietro di lui però c’è Zaniolo: “Il ragazzo ha ripreso a segnare, adesso non lo fermate più e in campionato e coppa i vostri furti non serviranno a niente”.

I due colpevoli – I milanisti invece più che per la sconfitta e per la prova offerta dall’undici meneghino trovano tre colpevoli del 2-1 per la Roma. “Non voglio mai più vedere in campo Biglia e Conti, mai più” twitta un tifoso. Il problema però sta tutto nel commento di un altro sostenitore milanista, che gli risponde “E pensa che al suo posto è entrato Calabria. Ci sono terzini destri migliori in Serie D. Non ci posso credere che dobbiamo vedere ogni volta questo schifo!”.

27-10-2019