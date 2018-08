Hector Cuper ha già una nuova panchina: l'allenatore argentino è stato nominato commissario tecnico della nazionale dell'Uzbekistan.

63 anni da compiere a novembre, l'Hombre Vertical è reduce dall'esperienza con l'Egitto: ha riportato i 'Faraoni' ai Mondiali dopo quasi 30 anni ma in Russia i nordafricani hanno deluso, non riuscendo a mettere in cascina neanche un punto. Ed è quindi arrivato il divorzio. "Non c'è rabbia da parte mia. L'unica cosa che posso dire è che a volte le persone hanno ambizioni irreali" aveva commentato.

Tra il 2008 e il 2009 Cuper ha già lavorato nella ex Unione Sovietica guidando la nazionale della Georgia.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 02-08-2018 12:15