Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Curling con vista Colosseo, uno sport invernale sfida il caldo di Roma

Una pista di curling con vista Colosseo. Il progetto, trasformato in realtà nel piccolo parco di Colle Oppio a Roma

1 min di lettura

Una pista di curling con vista Colosseo. Il progetto, trasformato in realtà nel piccolo parco di Colle Oppio a Roma, ha destato l’interesse del New York Times che ha dedicato un lungo reportage all’iniziativa lanciata da Sport e Salute sulla scia del successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il quotidiano statunitense sottolinea come “facendo una sudata passeggiata estiva tra gli antichi monumenti di Roma”, l’ultima cosa che ci si possa aspettare è imbattersi in “uno sport invernale di fronte al Colosseo a luglio”. Così descrive la “pista di curling arroccata sul colle Oppio, come è conosciuta fin dall’antichità questa zona che domina l’anfiteatro del I secolo. (NPK) (US Sport e Salute)

Curling con vista Colosseo, uno sport invernale sfida il caldo di Roma

Leggi anche:

Gioielleria Delfino

ULTIME NOTIZIE

 OLIMPIADI TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio